學測 長榮中學9人達70級分

大學學測今日放榜，長榮中學共9位同學學測成績達70級分以上，全校師生共表慶賀。

值得一提的是，今年長榮中學數理直升班發威，學測成績60級分以上者近9成、50級分以上者達百分百，國英數自然社會5科平均超過全國頂標，成果非凡，大獲全勝，顯現師生們的努力及學校六年一貫的成就。

另外本屆直升班同學中，有5位國中會考成績為1A4B，3年後學測總級分表現皆超過60級分，周同學國中會考成績5B，此次以學測60級分異軍突起，可見長榮高中部教學成效非凡。

校長王昭卿表示：「大考中心資料顯示，今年英數社3科分數皆比去年下降一級分，考題難度提高，考生鑑別度也提升，而長中應試生並未因考題偏難影響，今年成績反而比去年來的好，實數難得！尤其直升班近9成同學取得申請國立大學的資格，也凸顯長中六年一貫教育的用心及成果，再次恭喜高三同學成績開出紅盤，也感謝高三導師及任課老師的辛勞。」

(中時)