老人養護中心職員作假帳 4年竟坑走276萬

這種錢也敢騙！基隆市66歲余姓女子8年前在市區某私立老人養護中心，擔任業務主任專責收取照顧費、繳款及會計、記帳等工作，卻在得知老闆視力不佳，無法查帳，利用職務作假賬目，偷挪用健保費、薪水高達276萬元，事後遭雇主發現惡行，對她提出告訴，日前基隆地檢署偵結，依業務侵占罪嫌起訴她。

(中時)