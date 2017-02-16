復旦兩人滿級分 盼在會計與法界發展
桃園市復旦高中在大學學測成績中大放異彩，其中學生林峰儀與周晏華榮獲75級滿級，有42人達70級分以上，有人希望在會計、法界領域發展，開創新未來。
復旦高中表示，在高三12個班、539名學生，除了兩名同學榮獲75級分；有35人達70級分以上，較去年2.5倍；全校達頂標62級分人數共160人，為去年1.6倍；全校更有60％的同學達前標，均可於大學申請入學第一階段錄取台大、清大、交大或醫學系。
林峰儀為復旦的數理班學生，加上每次數學考試都考滿分，對數理的表現相當優異，他談到受到父親的影響喜歡閱讀，更喜歡讀亞當．斯密的書，未來希望能在會計與經濟領域中發展。
周晏華也是數理班學生，從小對服裝設計懷有夢想，但在看過日劇「Hero」後，立志就讀法律系，未來想當司法官。
另外，擁有布農族血統的胡為濬，大學學測達頂標62級分，由於他的爺爺在他準備學測時染病，並在兩週前逝世，他希望這次成績能告慰爺爺在天之靈。
校方表示，復旦高中長久以來，以數理班及語文班著稱，近5年來數理班大學學測班平均皆高於全桃園所有高中校平均3級分以上，這次成績表現，也展現師生認真所學。1060216
(中央社)
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