陸委會喊話北京 籲勿施壓台商
行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天表示，台商在中國大陸的發言處境為難，不會對個別人士發言表示意見，但希望大陸勿將政治壓力強加在台商身上。
有媒體報導，大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生昨天表示，政府不承認「九二共識」使兩岸的「現狀」已經面目全非。邱垂正下午在例行記者會中，針對媒體記者相關提問作上述回應。
他表示，台商在中國大陸的發言處境為難，陸委會不會對個別人士發言表示意見；但希望大陸方面勿將政治壓力強加在台商身上，讓台商能專注投資經營。
邱垂正也提到，海峽交流基金會舉辦的台商三節（春節、端午、秋節）聯誼活動，表達政府對台商的關心，並藉此了解台商對政策的看法與遭遇的問題，加強溝通與協助解決，希望台商積極參加。
此外，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍昨天出席台企聯春節聯誼時說，若台灣在下半年提出兩岸新政策，關鍵是「政治基礎」的問題，「政治基礎解決好了」，才有雙方能夠接觸的條件。
對此，邱垂正說，政府已多次重申在尊重1992年兩岸會談歷史事實及既有政治基礎上，推動兩岸事務；呼籲中國大陸認真體會與看待台灣善意論述與作為，並務實做出正面回應。
邱垂正表示，未來政府仍將致力拉近彼此認知與合作距離，並持續與保持溝通與善意的互動交流，希望中國大陸以雙方人民權益福祉為念，努力透過溝通化解分歧，才是面對挑戰、履行承諾的積極作為。1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。