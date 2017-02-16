陸委會喊話北京 籲勿施壓台商

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行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天表示，台商在中國大陸的發言處境為難，不會對個別人士發言表示意見，但希望大陸勿將政治壓力強加在台商身上。

有媒體報導，大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生昨天表示，政府不承認「九二共識」使兩岸的「現狀」已經面目全非。邱垂正下午在例行記者會中，針對媒體記者相關提問作上述回應。

他表示，台商在中國大陸的發言處境為難，陸委會不會對個別人士發言表示意見；但希望大陸方面勿將政治壓力強加在台商身上，讓台商能專注投資經營。

邱垂正也提到，海峽交流基金會舉辦的台商三節（春節、端午、秋節）聯誼活動，表達政府對台商的關心，並藉此了解台商對政策的看法與遭遇的問題，加強溝通與協助解決，希望台商積極參加。

此外，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍昨天出席台企聯春節聯誼時說，若台灣在下半年提出兩岸新政策，關鍵是「政治基礎」的問題，「政治基礎解決好了」，才有雙方能夠接觸的條件。

對此，邱垂正說，政府已多次重申在尊重1992年兩岸會談歷史事實及既有政治基礎上，推動兩岸事務；呼籲中國大陸認真體會與看待台灣善意論述與作為，並務實做出正面回應。

邱垂正表示，未來政府仍將致力拉近彼此認知與合作距離，並持續與保持溝通與善意的互動交流，希望中國大陸以雙方人民權益福祉為念，努力透過溝通化解分歧，才是面對挑戰、履行承諾的積極作為。1060216

(中央社)