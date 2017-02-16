模仿蚊叮瘧疾疫苗 人體試驗令人振奮

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研發疫苗業者今天宣布，一種模仿蚊蟲叮咬的瘧疾疫苗在人體試驗獲得令人振奮結果，升高了抑制每兩分鐘造成1名孩童死亡惡性瘧原蟲的希望。

業者在兩項研報告中指出，這項候選藥物名為PfSPZ，在德國進行的試驗提供高達100%保護長達10週，但在馬利（Mali）進行的實際生活情況試驗，卻提供較低程度保護效果。

研發此疫苗的美國馬里蘭州（Maryland）生技公司沙納瑞亞（Sanaria）主管霍夫曼（Stephen Hoffman）表示：「這些研究發現讓我們感到非常振奮。」

但他強調，未來還有很多工作要做，完成註冊疫苗可能得再花兩年時間才能上市。

PfSPZ使用稱為孢子（sporozoite）的活性未成熟瘧原蟲來激發人體免疫反應。

研究人員在「自然」（Nature）科學雜誌報告指出，其中一項試驗，相較於迄今既有試驗，1種版本的PfSPZ需要較少注射和較低劑量的活性瘧原蟲。

另一型式的此疫苗，孢子經輻射照射削弱其活性後，再注射入人體。

使用輻射照射版本的先前實驗，有44名志願者注射5次，每次注射高達13萬5000個孢子，或注射3劑而孢子總數量達180萬個。

2013年的報告表示，最高劑量提供高達100%免疫。

在德國的試驗中，志願者於8週或10天內僅注射3次，每劑孢子數量介於3200個到5萬1200個之間。

霍夫曼表示，高劑量組的全部9名志願者於注射最後一劑後獲得10週保護，相較之下，中劑量組9人中只有6人以及低劑量組9人中只有3人。

僅需較少孢子的理由是它們於注射前未經輻射照射，而是疫苗搭配抗瘧藥物「氯奎」（chloroquine）使用，阻止瘧原蟲於進人人體後致病。

PfSPZ是研發用來對抗惡性瘧原蟲（P. falciparum），惡性瘧是目前最致命瘧疾。

進一步試驗接下來將在馬利、迦納（Ghana）、美國和加彭（Gabon）展開。

在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）發表的第二項研究報告表示，相較於未預防注射者，在馬利針對44人注射5劑PfSPZ，經過6個月後的保護效果較低。

研究團隊表示，注射安慰劑的控制組，93%感染瘧疾，而注射疫苗組僅66%感染瘧疾。

霍夫曼告訴法新社，「那是瘧疾疫苗的歷來最高程度保護效果」。

世界衛生組織（WHO）指出，2015年全球有2億1200萬起瘧疾病例，造成42萬9000人死亡，逾90%死亡例發生在非洲地區。1060216

(中央社)