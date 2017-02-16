婦空地私養上百隻雞鴨鵝 憂成禽流感溫床

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禽流感疫情爆發，人心惶惶！基隆市動物保護防疫所獲報，余姓婦人在七堵百福社區私設雞、鴨、鵝養禽場並圈養百餘隻禽鳥類，附近居民憂心禽流感疫情爆發檢舉，今天一早派員前往稽查目前無發現疫情，依違反動物傳染防制條例，對余婦裁罰3萬元，並限期3天改善環境。

基隆市余婦在位於百福住家的空地圍網私設小型養禽場，放養土雞40餘隻、紅面番鴨百餘隻，肉鵝3隻，合計150隻，不但未依規定把水、陸禽類分開飼養，也無加裝防護網隔離及消毒設備，若帶有禽流感病毒野鳥飛至覓食就容易淪為傳播溫床。

動物保護防疫所昨天獲報，今天上午就立即啟動聯合查緝機制，當抵達現場查緝雖飼主余婦辯稱，「是自己要吃啦！」仍依違反動物傳染病防治條例裁處3萬元罰鍰，並限期3日改善，須將所有家禽送至合法屠宰場屠宰，或改善飼養設施。

(中時)