少女愛愛日記揭上床61次 情郎被關6年

潘姓男子4年前和就讀國二的少女交往，多次發生關係，前年1月少女不小心懷孕，少女父母才獲悉，怒告潘男妨害性自主，少女幫情郎說情，稱你情我願，還拿出戀愛日記佐證，卻被發現上頭紀載歡愛的時間，共61次，桃園地院依妨害性自主罪合併判處潘男6年徒刑。

23歲潘姓男子2013年認識當時才13歲、就讀國二的少女，2人在11月19日展開交往，2個禮拜後潘男把少女帶回住處發生關係，偷嚐禁果的2人之後以平均1周1次的頻率發生性行為。

少女父母直到前年1月少，愛女不小心懷孕才知悉，怒告潘男性侵，潘男坦承交往時就知道女友還在讀國中，對於發生關係的次數卻「算不清了」。

少女也幫情郎求情，稱你情我願，還拿出日記證明2人相處點滴，沒想到上頭也記載著2人歡愛的時間，竟成「鐵證」，計算發現少女未滿14歲共發生26次、滿14歲後共發生35次，總計1年4個月內共發生61次關係。

桃園地院審酌潘男坦承不諱，一度獲少女父母諒解，初犯時也僅19歲，依一罪一罰，在未滿14歲部分各處1年8月、14歲以上未滿16歲各處7月，合併執行6年有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時)