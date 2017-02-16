寒流外景被潑整身濕 納豆搞笑掏洗髮精洗頭
台視《綜藝3國智》主持群在節目中各出奇招，節目設定納豆、王少偉及李李仁三隊主公，若是輸了就必須代表自己隊伍接受「天降甘霖」的淋水懲罰，三人輪流在13度低溫中被潑冷水凍的直發抖。納豆被潑得一身濕後，搞笑拿出洗髮精上演沐浴秀，苦中作樂，李李仁看了也不禁笑說：「你這個樣子好像洗澡洗到一半家裡沒瓦斯跑出來的人。」
花花為了求勝也是再度棄模特兒形象於不顧，正面熊抱鯰魚哥、雙腿還緊緊夾住男方腰部，兩人合而為一攻擊其他隊伍，此招式一出也是讓全場哈哈大笑，現場人替花花擔心男朋友會不會生氣，花花豪爽不在意，並笑說：「這招超有效的好不好！可以欺敵，沒看我們一擺出這個陣仗對方就一直笑、一直笑，完全忘記要攻擊。」精彩的節目內容請鎖定18日晚間8點台視《綜藝3國智》。
(中時)
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