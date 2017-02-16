慘「愛車」出賣警方智逮酒駕車主

男子慘「愛車」出賣，警方智逮酒駕車主。（黃文博翻攝）

您曾看過「窩裡反」的不是活生生的人，而是一台不會說話的汽車嗎？日前有一位酒駕車主駕駛愛車行經南區建南路時，適逢員警巡邏經過，不料愛車突然警報大作，警方見狀當場攔查酒測，車主酒測超標，慘遭依法送辦。

日前警六分局金華所員警巡邏行經建南路與美南街口時，發現對向車道有一台行駛中的黑色休旅車防盜器警報大作、疾駛而過，員警誤以為車內的駕駛人是剛犯案的竊賊，竊取車輛得手後駕駛離去，員警遂將其攔查，但員警查證後發現，該車雖然不是被小偷所偷，確屬駕駛人所有之車輛，但車主身上卻散發濃濃酒氣，有違法之嫌，經警方實施酒測後，酒測值達0.29MG/L，警方遂依公共危險罪送辦。

車主說：這台休旅車寬敞舒適、功能堪用，但最近防盜器似有短路故障情形，行駛中有時會不正常發報，狀況時好時壞，但因工作忙碌，仍撥不出時間去維修，不料這次他冒險酒駕又正巧巡邏員警經過，愛車竟挑此時機警報大響，讓他被警方盯上活逮。

雖然這台車防盜器故障誤鳴讓車主遇上警察，但換個角度想，或許冥冥之中，車主可能因此躲了一場重大交通事故，畢竟有誰知道，危險酒駕的行為人，過了這個路口，下個路口又會發生什麼事？

(中時)