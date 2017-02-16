憶起喪父痛！鍾承翰崩潰腳軟 哭倒曾沛慈肩膀上
鍾承翰日前在TVBS《在一起，就好》拍一場劇中父親林健寰重病的戲，這讓鍾承翰憶起10幾年父親過世的情景，不禁悲從中來，這場情緒極重的戲從早拍到下午3點，鍾承翰一度哭到腿軟、額頭青筋暴露，甚至累崩倒在曾沛慈身上。鍾承翰事後哽咽地說：「拍這種戲很痛苦揪心，導演後來過來拍拍我肩膀，不用說話我就懂他的意思。」他只是很擔心鼻涕會黏在曾沛慈身上。
鍾承翰在《在一起，就好》與林健寰飾演父子，從小相依為命，但劇中父親不僅罹患失智症，還突然心肌梗塞送醫急救。鍾承翰拍這場戲時，眼看爸爸在病塌上不醒人事，又想到可能快失去唯一親人，幾乎不需要醞釀情緒，眼淚馬上止不住，情緒崩潰，甚至哭到渾身無力、雙腳完全站不起來，所有現場工作人員都受到鍾承翰情緒感染，默默擦淚。
曾經歷喪父之痛的他，拍攝這場戲心情特別沉重，鍾承翰事後回想起當時的狀況，哽咽地說：「拍攝當下，是鍾承翰和杜偉霆兩個人的角色重疊，心裡真的非常不舒服，因為戲可以演，但感情是假不了的。」
(中時)
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