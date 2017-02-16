賴帳不還錢 大陸600萬人不准買機票
中國大陸在2013年建立失信被執行人名單，3年多來，全大陸已經有673萬欠款不還的民眾遭禁止購買機票或動車（高速列車）、高鐵車票。
新京報報導指出，2016年中國大陸法院執行收案件數達529萬件，結案507萬件。
為解決執行困難問題，中國大陸最高人民法院2014年底推出「總對總」網路查控系統，和全大陸3400多家銀行，以及公安部、交通部、工商總局、中國人民銀行（大陸央行）等單位連線，可全面清查被執行人在全大陸的所有存款、車輛、證券等14類16項資訊。
這項系統上路後，全中國大陸法院利用網路查控系統查詢案件975萬件，凍結人民幣752億元，查詢車輛1427萬輛、證券133億股、漁船與船舶12萬艘。
中國大陸法院還透過淘寶網拍賣超過42萬次，拍賣20多萬件扣押資產，成交金額高達2600億元。
若被列入中國大陸最高法院失信黑名單，就不得從事高消費行為。2013年以來，已有673萬賴帳不還者被列入失信被執行人名單。由於大陸要求購買機票、車票時，都得出示身分證件，一旦登上這個黑名單，就將被限制購買機票與車票。1060216
(中央社)
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