吳慷仁喝斥捷運色狼 郭書瑤被標題性騷

藝人郭書瑤、吳慷仁拍短片挺公益，替性侵受害者發聲。今天被問起有無遭遇性騷擾？郭書瑤妙回常被媒體腥色標題「騷擾」；吳慷仁則曾在捷運上喝斥色狼。

郭書瑤和吳慷仁為勵馨社會福利事業基金會拍攝公益短片「陰道被撕裂的故事」，下午在台北出席「No Means No 說不就是不」記者會，希望透過沉重寫實影片，破除「活該被性侵」迷思。

飾演受害者的郭書瑤，片中泣訴被性侵的憤怒、害怕與無奈，直呼比拍戲壓力還大，「是替別人陳述心情，感覺身負重任」。事前做功課看相關紀錄片與報導，坦承看一半就受不了，沒法想像人性有這醜陋恐怖一面。

有無遭遇過性騷擾？郭書瑤笑笑妙回，剛出道就常被媒體下的腥色標題「騷擾」；吳慷仁呼籲媒體對性侵事件下標別太辛辣，重點在有人受傷，非詳細性侵過程。

吳慷仁說，聽到性騷擾之類事件會很憤怒，拳頭都硬起來，曾在捷運上挺身制止企圖侵犯女乘客的色狼，喝斥對方「你敢碰她，我就揍你」，並疾呼該忘了「以為女生嘴上說不，其實心裡想要」這句話。

聊到與男友金陽婚事何時有譜，郭書瑤表示，有好消息一定通知，目前沒有，所以不說；一旁吳慷仁幽默結合活動主題為郭書瑤解圍，「她不說就不說，No Means No」，逗笑全場。1060216

(中央社)