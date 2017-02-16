回應藍委 洪秀柱：黨團自主前如何說話
中國國民黨主席洪秀柱今天說，政策會、智庫和黨團密不可分，大家是一體的，「不是到黨團備詢的」，至於主席是否出席，「在我講話前，把黨團自主擺前面，還方便說甚麼話嗎？」
國民黨下午在智庫舉行立法實務研討會，多名黨籍立委談到，希望未來黨團大會不只政策會派代表，黨中央也要有人出席，甚至黨主席可以親自出席；也有立委直言，希望洪秀柱可以跟黨團更加結合。
洪秀柱聽取立委意見後指出，政策會、智庫和黨團是密不可分，不是不願意到黨團開會，大家是一體的，「不是到黨團備詢的」，政策會執行長是去服務的、秘書長是去聽意見的。
她說，主席是不是每一次都去，只要總召願意請，但是在她講話前，「把黨團自主擺在前面，我們還方便說甚麼話嗎？」
洪秀柱說，如果她有機會請大家聚會，希望大家不要拒絕。
洪秀柱表示，現在國民黨在做打地基的工作，大家不要認為黨中央、地方黨部沒有在做事，這次選舉大家有很多想法，一切按照制度走，制度不對的地方彈性處理，下次全代會一定改。1060216
(中央社)
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