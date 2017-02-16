金正男5秒遭施毒 女刺客可能男性喬裝

馬來西亞媒體報導金正男遇刺細節，刺客僅花5秒就對金正男完成施毒，調查人員甚至推斷其中一名刺客是喬裝女人的男性，可能是北韓情報單位負責秘密行動的40歲男性特工。

馬來西亞「新海峽時報」引述不具名消息指出，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，2月13日在吉隆坡第二國際機場準備搭機時，僅在5秒內就被兩名刺客施毒。

機場閉路電視監視畫面顯示，當時他站在機場自動登機櫃檯的一小群人中，其中一名刺客站在他前面以分散他的注意力，另一個人則趁機潛伏在他身後勒住他的脖子，並快速施以毒藥，整個過程不到5秒鐘。若不是有許多閉路電視拍攝過程，這項暗殺計畫是以迅雷不及掩耳的方式完成任務。

刺殺任務執行後，越南籍女嫌犯（昨天已被捕）與犯案同夥分開逃離現場。這名穿著裙子及「LOL」上衣、左手帶著深色手套的女刺客快速攔下計程車逃離。

遭毒液攻擊的金正男，先是很鎮定地走向廁所，但還沒進去就疑似毒藥發作，他露出痛苦不堪的樣子，轉向機場詢問櫃檯求救，並在一名機場職員陪同下到機場診所。但在診所等待時，金正男從扶手椅摔下，臉部表情痛苦糾結。

報導說，調查人員並不排除，犯罪者可能不像目前的表面證據如此明確，甚至推斷其中一名刺客是一名喬裝女人的男性，初步懷疑是北韓情報單位負責秘密行動的一名40歲男性特工。

另外，報導也引述一名吉隆坡中央醫院參與驗屍的人員表示，雖然金正男遭致命毒藥襲擊，但是身體與臉部並沒有明顯傷口，死前呈現顯著高血壓狀態。

目前金正男的遺體細胞組織、尿液和血液採樣已被送到位於檳城的馬來西亞理科大學實驗室分析，大約一周後有結果。1060216

(中央社)