澎2高中職與台北城市科大結盟

我要評比

國立馬公高中和澎湖海事職校2所高中職，今天同步與台北城市科技大學簽訂策略聯盟，未來將進行跨校交流合作，提升學生視野。

國立馬公高中和澎湖海事職校2校與台北城市科技大學策略聯盟，在澎湖海事職校，由校長黃肇國、謝昊淵與台北城市科大校長連信仲先後完成簽約儀式。

連信仲等人今早拜會馬公高中和澎湖海事職校。

台北城市科技大學治學成效佳，更有機械人博物館，每年校外實習更獲肯定，最近更有學生代表參加日本國際料理大賽，獲得滿分的第一。1060216

(中央社)