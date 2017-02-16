金正男在澳門生活低調 不講究自身安全
根據消息人士，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞被刺殺前，在亞洲博彩業中心澳門生活低調，特意避免紛爭，似乎對個人人身安全也不太講究。
路透社報導，1名認識金正男10多年的博彩業資深人士表示，最近一次遇到和藹可親、身材發福的金正男，是上個月在澳門的四季飯店，當時他在大廳的咖啡廳吃蛋糕、喝飲料。
由於內容敏感，拒絕透露姓名的消息人士表示：「我看到他常常一個人，他看起來沒有保鑣。他的神色看來一點也不緊張。」
根據南韓情報局，5年前金正男曾哀求金正恩撤銷暗殺他的長期有效命令。
有些分析師曾表示，金正恩相信他哥哥可能會推翻他的政權。金正恩2012年曾企圖要暗殺金正男，但被金正男躲過。之後金正男在任何地方都不會停留太久，他經常在東南亞和中國大陸各個城市之間漂泊。
美國和南韓政府消息人士表示，他們相信13日在馬來西亞吉隆坡國際機場殺害金正男的是北韓特工。與北韓和大陸高級官員有聯繫的消息人士則告訴路透社，北韓不是幕後主使者。
這名消息人士表示：「金正男跟北韓沒有關係。北韓沒有理由要殺害他。」
他在澳門的朋友說，金正男看起來是個輕鬆自在的人，穿著很隨意，有時候會穿牛仔褲和涼鞋，背個路易威登（Louis Vuitton）的肩背包。根據跟金正男去過健身房運動的消息人士，他的背上有個很顯眼的龍刺青圖案。（譯者：中央社陳昱婷）1060216
(中央社)
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