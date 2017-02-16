榜首頭頂過香爐 同學博好運考佳績

學測成績今天公布，基隆市最高分73級分是就讀二信高中的郭育銘，同學每次大考前，都會像「過香爐」似地，拿筆在他的頭上集氣，時常獲得不錯成績，郭育銘也博得好人緣。

校長林立表示，二信高中今年學測有4位超過70級分，最高分73級分，以升學專家預估台大門檻67級分計算，該校約有13人可望考上台大，另60級分以上則有53人，是基隆市表現最出色的學校。

被同學稱「學霸」的郭育銘，原可就讀建國中學，但他最後選擇在地就學，郭育銘說，上課專心聽講勤寫筆記，晚自習結束就回家睡覺，用最有效率的方式讀書，不補習也不熬夜，讓他順利考取高分，希望能就讀台大電機系。

基隆高中今年整體成績也較去年略有提升，榜首是71級分的黃耕偉，第二高分則是67級分的林承漢。兩人都是從明德國中射擊班畢業的同學，同窗6年來一起學習，感情深厚，雖有時會相互嗆聲，但也會彼此砥礪。

家住暖暖黃的耕偉說，曾一度考慮要到台北唸書，最後選擇離家近的基隆高中，因為省下來的通勤時間可以做很多事，就連睡覺也可以比別人還多睡1小時，希望可以考取台大資工。

林承漢則表示，英文曾經是他最弱的科目，國中會考英文不到A，當時很難過，也因英文成績上不了建中，還好導師鼓勵他多參加英文比賽，終於考到理想成績，最希望能考上政大的法律或是金融科系。1060216

(中央社)