參選黨主席 吳敦義：有能力領導黨

我要評比

前副總統吳敦義今天在澎湖與國民黨黨務幹部座談時指出，自己在擔任黨秘書長任內，曾繳出立委席捲立法院2/3席次成績，證明自己有能力領導黨。

吳敦義日前宣布參選國民黨主席，競爭對手包括國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢及北農總經理韓國瑜。

吳敦義指出，黨的基本原則必須很明確，一定要重視大方向，重視黨員、黨友，結合兩者的力量，團結更是當務之急。

他說，自己曾在擔任黨秘書長任內，交出立委席捲立法院2/3席次的成績單，證明自己有能力領導黨。

吳敦義今天上午抵澎，在中常委張端美、前縣長王乾發、副議長陳雙全、副主席許國政人陪同下，拜訪受寒害的石斑養殖業者陳怡甲，並和議會、中常委、地方政壇人士和黨部幹部座談後搭機返台。1060216

(中央社)