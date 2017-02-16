安親班專車撞轎車釀4傷 學童飽受驚嚇

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苗栗縣1輛安親班學童專車，下午行經苑裡鎮一處路口，與自小客車發生碰撞，造成2車共4人受傷送醫，所幸都沒有生命危險，不過，當時兩輛車上所載4名學童飽受驚嚇。

警方指出，由24歲郭姓男子所駕駛的安親班學童專車，下午3時許從國小接送3名學童，準備回到安親班途中，行經苑裡鎮玉豐一路與玉豐二路路口，與31歲羅姓婦人所駕駛的自小客車發生碰撞。

由於衝撞力道強大，兩車都嚴重受損，自小客車車頭幾乎全毀，駕駛羅姓婦人和6歲兒子挫傷；至於安親班專車在撞擊後失控偏離馬路，右側車身撞上高鐵高架橋墩，輪胎滑落排水溝，車頭遭橋墩擠壓扭曲變形，司機郭男頭部有明顯撕裂傷，車上1名10歲傅姓女童挫傷一併送醫。

警方指出，車禍共造成2車4人受傷，送往苑裡李綜合醫院救治，所幸均無生命危險，但車上學童都飽受驚嚇。兩車駕駛酒測值均為零，事故原因及相關責任有待進一步調查釐清。1060216

(中央社)