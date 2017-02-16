基因改造人類胚胎 美國家科學院支持

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影響力大的美國國家科學院（National Academy of Sciences）本週表示，未來應准許基因改造人類胚胎，以根除疾病，這項提議引發各界就這項爭議性議題展開新的辯論。

法新社報導，若干研究人員擔心，基因工具可能被用來提升某些人的智力，或是創造出擁有特定生理特徵的人類。

昨天公布的報告說：「基因組編輯人類生殖細胞的臨床試驗未來可望獲准，包括增加、移除或取代配子或早期胚胎的DNA鹼基對。」

報告還說：「不過，只有在受到嚴格監督的情況下，才能針對對抗重症進行（基因改造）。」

根據報告，隨著較便宜且精確的基因剪輯技術CRISPR/Cas9問世，「使得遺傳性和非遺傳性領域的新研究機會和潛在臨床應用出現爆炸性成長，以對付眾多人類健康問題。」

這群國際專家齊聚一堂，檢視與基因組剪輯相關的科學、倫理和管理議題。

專家表示，針對某些非遺傳特徵展開的基因剪輯臨床試驗已在進行中。

這個專家小組說：「除了患者，這些療法不會對任何後代構成影響，我們應透過現有的倫理規範和監管架構來發展基因療法，持續研究疾病和殘疾的治療和預防方式。」（譯者：中央社劉文瑜）1060216

(中央社)