學測成績公布 東華大學祭獎學金搶人

大學學測驗成績公布，面臨少子化衝擊，東華大學祭出獎學金辦法，盼吸引學生入學，最高可減免4年學雜費，另發給新台幣30萬元獎學金。

東華大學主秘古智雄表示，獎學金分為二項，一是「獎勵東部（宜花東）高中優秀新生入學辦法」，只要設籍於宜蘭、花蓮、台東，並就讀當地境內高中職優秀學生，且學測總級分達56級分以上，或國文、英文、數學任一科達滿級分者，經大學甄選入學管道入學後，第1學期免繳學雜費，而後學期成績達規定者，最高可享1至4年學雜費全額減免。

學測總級分70級分以上者，另發給6學期共30萬元獎學金。

古智雄說，另一獎學金為網羅全國各地菁英，只要是全國高中職考生，學測61級分以上或國文、英文、數學任一科達滿級分者，經大學甄選入學管道入學後，第1學期免繳學雜費，而後學期成績達規定者，最高可享1至4年學雜費可全額減免；學測總級分70級分以上者，同樣另發給6學期共30萬元獎學金。

另外，為鼓勵社會人士終身學習，積極向學，推出校外人士先行利用選修學分方式進修，後續入學就讀東華碩士班者，分別依修習學分數給予不同獎勵金額，期望能為國家社會培育更多人才。1060216

(中央社)