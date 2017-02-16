六月同框她不敵大眼嫩肉 認了：大輸！

六月去年7月產下第二胎女兒。（圖／中時資料照）

六月難得同框女兒，自嘆輸了。（圖／取材自六月臉書）

藝人六月（蔡君茹）和李易結婚多年，2014年喜迎愛子Star後，去年7月再產下第二胎女兒Shinny，夫妻倆時常曬兒女的萌樣，深獲粉絲喜愛，今（16日）她難得曬出和女兒同框畫面，直嘆「媽媽大輸」，自認不敵Shinny。

六月平常總分享女兒個人照，Shinny豐富的表情常被誇遺傳了媽媽的「戲」胞，照片每次PO出，總有高人氣，今六月難得曬母女合照，兩人臉貼臉靠在一起，只見Shinny一雙大電眼直盯鏡頭，加上自然紅潤的蘋果肌，萌度破表，難怪讓六月忍不住喊：「媽媽大輸，但心甘情願啊！」

(中時電子報)