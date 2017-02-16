苑裡娃娃車與轎車路口擦撞 4人受傷
苗栗縣苑裡鎮玉田里今天下午在玉豐一路、二路的路口發生一起轎車與娃娃車直接碰撞事故，當時娃娃車內載有3名學童，轎車也載有2名小孩，轎車車頭全毀、娃娃車撞到高鐵橋墩，兩輪掉進水溝、車頂凹陷，車禍造成2大2小共4人受傷送醫，幸好都無生命危險。
事故發生在下午3時許，駕駛娃娃車的24歲郭姓司機載3名學童要回安親班的路上，30歲羅姓女子則駕駛轎車載2小孩要準備回家，疑因行經路口未注意前方車況而擦撞，因撞擊力道猛烈，娃娃車被彈到路邊水溝，兩車共5名孩童全受到驚嚇，傷勢較重的郭姓司機因頭部有超過10公分的撕裂傷，需留院觀察，娃娃車上10歲傅姓女學童挫傷，羅女和6歲兒子也是挫傷，四人都送往苑裡李綜合醫院，急救檢查後都無大礙。
警方調查，郭、羅兩人酒測值為零，初步研判應是未注意前方動態釀禍，但詳細肇事原因有待進一步追查。
(中時)
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