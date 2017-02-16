嘉義協同中學1人滿級分 雙胞胎姐妹花考同級分

嘉義縣民雄鄉協同中學出現1人滿級分，70級分以上則有18人，近4成學生也達頂標(62級分)。(協同中學提供)

大學學測今放榜，嘉義縣民雄鄉協同中學出現1人滿級分，70級分以上則有18人，近4成學生也達頂標(62級分)，特別的是考生陳嬿今、陳嬿止除為同卵雙胞胎外，還考同級分，連她們都直呼不可思議。

協同中學雙胞胎姐妹花陳嬿今、陳嬿止同考68級分，自國中後就沒有補習的她們，姊姊陳嬿今表示，她們在課業上一路互相扶持，讀書遇到問題，經對方指點，一下子就豁然開朗，手足扮演最佳解題老師。

「雖為敵人，卻是最佳戰友」妹妹陳嬿止說，雖然在同校不同班級，但還是有比較壓力，可是這些壓力卻是激勵雙方努力的動力。

考出滿級分的林以恩則透露，有問題當下提出，當下解決，是最好的讀書方式，並將有疑問的問題寫在筆記本上，往日複習會更加快速，提升效率。

(中時)