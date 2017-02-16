嘉義協同中學1人滿級分 雙胞胎姐妹花考同級分
大學學測今放榜，嘉義縣民雄鄉協同中學出現1人滿級分，70級分以上則有18人，近4成學生也達頂標(62級分)，特別的是考生陳嬿今、陳嬿止除為同卵雙胞胎外，還考同級分，連她們都直呼不可思議。
協同中學雙胞胎姐妹花陳嬿今、陳嬿止同考68級分，自國中後就沒有補習的她們，姊姊陳嬿今表示，她們在課業上一路互相扶持，讀書遇到問題，經對方指點，一下子就豁然開朗，手足扮演最佳解題老師。
「雖為敵人，卻是最佳戰友」妹妹陳嬿止說，雖然在同校不同班級，但還是有比較壓力，可是這些壓力卻是激勵雙方努力的動力。
考出滿級分的林以恩則透露，有問題當下提出，當下解決，是最好的讀書方式，並將有疑問的問題寫在筆記本上，往日複習會更加快速，提升效率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。