雲林打造全國最大蝙蝠屋 高達6公尺
雲林水林鄉黃金蝙蝠館為推廣生態環境教育，規劃蝙蝠屋專區，日前啟用1座全國最大型蝙蝠屋，長、寬各2.5公尺，高達6公尺，可容納上萬隻蝙蝠，日後還會設置火箭型、塔型等蝙蝠屋，讓民眾更了解蝙蝠生態。
為了讓民眾更了解蝙蝠生態，蝙蝠館負責人張恒嘉去年底在蝙蝠館旁規劃蝙蝠屋專區，陸續打造各種不同造型的蝙蝠屋，日前啟用1座全國最大蝙蝠屋，內部分為兩層，上層模擬山洞供大型蝙蝠進住，下層則為密密麻麻的夾板區，讓小型蝙蝠棲身。
張恒嘉表示，蝙蝠館最初在周邊設置小型蝙蝠屋，吸引東亞家蝠、台灣家蝠、棕蝠等13種蝙蝠入住，成為學生最佳的生態教材，此次打造有如鴿舍的大型蝙蝠屋，可以讓民眾了解大型蝙蝠的生態。
張恒嘉說，其實大型蝙蝠屋比較適合置放於田野或林木區，可避免人為干擾，設置在蝙蝠館旁主要是為了方便教學與推廣，日後若沒有蝙蝠進住，將會移往野外郊區，進行學術性的觀察研究。
(中時)
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