消滅蚊子館，北港鎮公所活化閒置20年公有市場

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北港鎮公所消滅蚊子館，著手活化閒置20年的公有市場。（張朝欣攝）

北港鎮第2公有零售市場於20年前斥資3億餘元興建，完工後閒置至今，鎮公所因此召開活化計劃會議，16日規劃出售鎮有土地籌募資金，分期攤還承租戶當初支付的興建費用，取得所有權後進行整體活化。

北港鎮第2公有零售市場位於朝天宮媽祖廟後方，1991年由167攤承租戶以預繳租金方式出資1億2900餘萬元、朝天宮出資1億8200餘萬元、省政府補助150萬元、鎮公所負擔208萬元，於1996年興建完成。

完工後卻因攤位分配、管理費用等問題爭議不斷，閒置至今已20年，北港鎮公所與承租戶研商後，決議由公所設法籌措經費，在今年6月前提出償還計畫，以分期方式攤還承租戶合建出資的1億2900餘萬元，由公所取得經營權，再進行整體活化。

鎮長張勝智表示，第1公有市場閒置10餘年，經他與各界共同努力，目前已由企業取得經營權進行活化中。第2市場位於市中心商業精華地段，閒置多年嚴重影響地方發展，他上任後責無旁貸，一定會想辦法加以解決。

(中時)