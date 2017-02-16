通緝男大安溪翻覆水道險失溫 警挽救一命
苗栗縣49歲彭姓男子因毒品案遭判刑1年，未到案執行遭苗栗地檢署通緝，11日寒流來襲當夜駕駛未掛號牌的吉普車自泰安鄉大安溪河床駛出，遭埋伏已久的保七總隊第五大隊員警攔查，彭男駕車逃逸時翻覆溪床水道，幸運脫困後卻因躲警察險失溫，被逮時才發現脾臟破裂，送醫後撿回一命。
保七總隊第五大隊表示，彭男見警攔查不受檢反而加速逃逸，疑因路線不熟再開入溪床，以躲避警方查緝，當員警跟隨進入疏浚區時，發現該車竟然四輪朝天的翻覆在疏浚水道裡。
由於水道深約一層樓高，溪水湍急，員警隨即通知象鼻消防分隊及轄區大湖分局員警，共同加入搜救行列；消防救護人員冒著低溫下水，在湍急的溪水中用繩索確保，再利用水勢將四輪朝天的車輛側翻，發現車子內並無人員，後來在下游約30公尺處，聽到似乎有男子呼叫聲。
員警在岸邊，發現有爬上岸的水漬痕跡，而痕跡並往岸邊的芒草叢中消失，研判駕駛人落水後，已自行脫困爬上岸；由於芒草十分高大茂密，夜間搜尋不易，搜救人員四處搜尋未果，不過時值寒流來襲，駕駛人衣服全濕，如果繼續躲在溫度約4、5度的溪床上，恐有失溫危機。
經過3小時搜索，在芒草叢深處，發現昏睡的彭男，彭男醒後坦承因毒品案通緝中，並乖乖束手就擒，員警見他身上有多處擦傷，並將他送往署立豐原醫院治療檢查；經醫院檢查結果，發現彭姓男子有輕微腦震盪及脾臟受傷情形，經在加護病房戒護觀察數日，15日才依法移送歸案。
(中時)
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