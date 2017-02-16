慟 北極嬌客「紅喉潛鳥」客死異鄉
慟！基隆市首隻滯留大武崙沙灘的「紅喉潛鳥」11日被發現後，造成大批愛鳥客圍觀瘋拍，但因左側腹部沾染大片油汙，影響潛鳥飛行，動保所餘14日下午誘捕送至台北動物園醫療，卻在今天下午4時許，傳來突然病逝的不幸消息，令不少愛鳥人士扼腕。
據動物園獸醫師表示，昨(16)日一早潛鳥出現食慾及精神狀況不佳情形，雖給予藥物治療仍未改善，經獸醫評估採麻醉後進行健康檢查，血液檢驗結果發現蛋白質低下、貧血及白血球低下，X光檢測結果有氣囊炎，雖在下午2時53分甦醒，觀察無異狀，但4點決定送回病房以藥物治療，然不久即死亡，雖獸醫師立即施予急救，仍回天乏術。
動保所表示，紅喉潛鳥為野生動物，在人為眷養下，加上必須施作以侵入性醫療，對其是很大的緊迫，有時造成死亡是無法避免之不幸，也是野生動物保育工作困難之處，雖然動物已死亡，但是在動保所管制保護潛鳥期間，民眾遵守賞鳥規定，安靜於封鎖線外做觀察，顯現國人保育觀念提升，紅喉潛鳥是非常成功的生態保育教育
(中時)
關鍵字：紅喉潛鳥
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