NHK:金正男疑遭神經劇毒害死

北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男13日在馬來西亞遭刺殺，日本放送協會（NHK）報導，綜合多名南韓政府相關人士的話研判，金正男可能是被人施以強毒的VX神經毒劑害死。

本月13日，金正男在馬來西亞吉隆坡國際機場因身體不適送醫途中死亡。南韓的情報機關認為金正男是遭北韓的特工以毒物殺害。馬來西亞警方昨天已完成驗屍，正急著釐清金正男的死因。

NHK綜合多位南韓政府相關人士的話報導，從遺體的情況看來，金正男可能是遭人用神經性強毒毒氣VX殺害。VX接觸到皮膚或吸入的話，會影響到神經，導致呼吸停止。

1994年，日本曾發生奧母真理教信徒以VX襲擊大阪1名公司男職員的事件。

NHK引述相關人士的話指出，北韓的特務使用VX暗殺的情形多，這次金正男遇害的事件是北韓下毒手的可能性增強。南韓國家情報院（NIS）昨天表示，金正男是遭北韓軍方偵察總局的特務施毒所殺害的，是在北韓領導人金正恩的批准下下手的。

NHK報導，VX是與沙林（Sarin）神經毒劑同種類的有機磷系的化合物，會破壞神經系統功能，導致肌肉麻痺。從皮膚吸收的話，即使量少也會造成痙攣、瞳孔收縮，甚至立刻瀕臨死亡。

日本在奧姆真理教一連使用沙林毒氣的事件發生後，1995年立法規定，除了國家的研究目的或國家許可之外，禁止製造、持有、購買沙林原料。日本等各國根據禁止化學武器條約，都立法嚴格規定。

熟知化學武器的山里洋介表示，VX是目前可以做為化學武器當中毒性最高的，像金正男這次是在人潮多的機場當場倒下，可能是有人對他以注射器或噴灑的方式注入他體內。

山里指出，只要具有有機化學知識的人，在有效防護下，應有能力製作VX，北韓很可能擁有VX。這次金正男是在公共場所遭殺害，研判是受過訓練的特工執行任務。1060216

(中央社)