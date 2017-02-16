國5遊覽車禍 新北設專案法律諮詢

新北市政府1樓聯合服務中心，今天開設國道5號遊覽車重大車禍被害人及家屬專案法律諮詢服務，提供協助維護權益。

市府表示，目前社會局社工採取一對一服務，因考量台北市立第二殯儀館現場，不是良好的律師諮詢地點，且目前傷者大部分仍在加護病房治療中，家屬不是長時間在醫院，因此，透過社工轉知受害者家屬，此項法律諮詢服務訊息。

新北市府說，目前依承辦喪事的禮儀公司規劃，預定19日辦理罹難者出殯，雖有家屬反對，但如依時間表進行，19日以後，新北市的死者家屬，沒有理由再去二殯久留，因此，將律師諮詢服務安排在新北市府，對新北市民比較方便。

新北市府法制局長黃怡騰表示，今天起，於星期一至星期五上午9時至12時、下午2時至5時，及每星期二至星期四，晚上6時至9時，提供「專案法律諮詢服務」，受害民眾或家屬可隨到隨辦。

針對扣押業者財產及訴訟議題，法律扶助的律師，也將在今天晚上向家屬說明。新北市府提供的律師諮詢，主要是針對繼承的問題。

法制局表示，國5遊覽車重大車禍受害民眾或家屬，若需協助，可撥打新北市政府消費者服務中心。聯絡電話:02-29603456 分機5137。 1060216

(中央社)