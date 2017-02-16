朴槿惠彈劾案 24日舉行最後一次庭審

南韓憲法法院今天進行總統彈劾案第14次庭審，代院長李貞美宣佈最後一次庭審將於本月24日進行，要求控辯雙方23日前提交立場資料。

不過，朴槿惠方面對憲法法院排定的議程提出異議，認為最後一次庭審前應給予充分時間查核證據，23日提交立場資料、24日庭審的做法不符合慣例。

主審法官姜日源則表示，控辯雙方可將對排程的意見寫入立場文件中，憲法法院會再作討論。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，有分析認為，即便最後一次庭審的日期發生變化，也不會被拖得太遲，憲法法院很有可能在代院長李貞美任期結束的3月13日前做出宣判。1060216

(中央社)