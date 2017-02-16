台南市17日展開禽場防疫清查　禁屠7天暫不影響供應

台南市17日連續3天將清查轄區內千餘家禽場，並提供消毒藥劑加強防疫。（台南市動保處提供）

H5N6亞型禽流感疫持續延燒，全台家禽明日起禁運禁屠7天，台南市則自明天起全面展開禽場防疫清查，針對轄區內千餘家養禽場進行為期3天的清查，內容包括禽隻健康情形、生物安全防範措施，並提供消毒藥劑以加強防疫工作，而依規定無「非開放式禽舍」設施者，期間若染上禽流感遭撲殺不予補償，請業者注意。

台南市農業局畜產科指出，台南市平日雞隻消費量約2萬隻，受到禽流感影響，傳統市場目前需求約1萬隻，區內目前4家家禽屠宰場屠宰量每日近4000隻，停止運輸及屠宰的7天裡，所需禽肉將由白肉雞凍存肉品補充，尚可供應民生需求；而鴨、鵝部份可由其他的肉類替代。尚不影響供應。

(中時)