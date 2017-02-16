國立苑高許俊偉74級分創校史紀錄
大考學測放榜，國立苑高學生許俊偉一舉考到74級分，也打破國苑校史紀錄，加上他在校成績為全校前1%，預計要參加繁星計畫推甄北醫牙醫系，可望成為全校首名醫科生。
許俊偉是苑裡學子，選擇就讀社區高中，同時也受到鮭魚洄流計畫的獎勵，他分享自己的讀書秘訣，他高中三年為強化自己的實力，避免分心，直到今年寒假才首次擁有手機，平常都會練習各年度的北區模擬考試題來練筆，這次國文科僅拿到14級分讓他抱憾，不過對於有機會一圓醫科夢仍感到滿意。
國立苑高校長程俊堅指出，這次國苑60級分以上有4人、50級分以上有61人，其中有23人具有經繁星推薦、個人申請等升學管道就讀國立大學，校內老師的全心付出更值得肯定，另外，這次超過60級分的同學均來自竹苗區，顯示社區國中就近入學政策奏效。
(中時)
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