石怡潔變身高麗妹　尋李英愛《師任堂》足跡遭凍傷

石怡潔變身高麗妹，尋李英愛《師任堂》足跡。（八大）

石怡潔變身高麗妹，尋李英愛《師任堂》足跡。（八大）

石怡潔體驗冰上釣魚。（八大）

石怡潔赴韓國採訪。（八大）

八大電視新聞主播石怡潔，近日前往南韓採訪，入境隨俗的她首次穿上傳統韓服，並現身八大正在熱播的韓劇《師任堂》拍攝場景江原道，她興奮表示，因為自己是李英愛的戲迷，雖然沒親自接觸過偶像，「但想像能和李英愛的氣質相仿，又踩著她和宋承憲歐巴拍戲時一起走過的路，超級開心！」

石怡潔上週前往南韓，採訪將於明年在平昌舉辦的冬季奧運，出發當天剛好是台灣遇到霸王級寒流來襲，沒想到這波寒流也影響到韓國，她一抵達當地就感受到零下低溫的威力，「我把三、四年前一時衝動買的挪威雪靴拿出來備戰，內有刷毛又保暖，養兵千日用在一時。」自豪不怕冷、也從沒買過發熱衣的她，為這趟行程添購不少暖暖包禦寒，但沒想到換上韓服出外景採訪時，完全招架不住被冷風凍傷。

她苦笑說，前往《師任堂》拍攝地時，當天氣溫是零下5度，因韓服質料不擋風也不保暖，即便裡面多加一件毛衣，下半身穿兩條緊身褲，鞋子也穿上雪靴，但依舊凍到流鼻水，「鼻水滴在我手上才驚覺自己有多狼狽啊。」但隨著置身在偶像拍戲的場景，又嚐到李英愛喜愛的美食，讓她忘記身體被凍到冷吱吱的痛苦。

她也在待江原道體驗當地有名的冰上釣魚，當天溫度下探到零下13度。石怡潔見識到北國人天生不怕冷的體質，「看到不少女生就穿著短袖、短褲，到池子裡面去捉魚。」她笑稱自己還沒有那種勇氣，於是挑戰冰上釣魚，她跪在挖好的洞穴前期待魚兒上鉤，只是手腳已經凍僵了，釣竿就是沒有半點動靜，最後只好把當地友人成功釣來的戰利品借來拍照，也算過足乾癮！

(中時)