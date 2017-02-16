新北公務車滑落山坡 2人輕傷無大礙

新北市水利局1輛公務車今天（16日）下午4時許，行經新店區花園新城舊汙水處理廠時，疑似不熟路況滑落3公尺邊坡，所幸車內4人均自行爬出車子脫困，僅1男1女輕傷，救護人員到場為2人包紮後送往新店耕莘醫院，沒有大礙，詳細車禍原因仍待釐清。

目擊者指出，今天下午看見該公務車突然沿著邊坡往山下滑落，且疑似有1人受因被壓在車底，立刻向119報案，警消擔心又是重大車禍意外，立即調派7輛車趕往救援，到場後架梯下坡救出被車子卡住的男子，所幸檢傷後僅受到輕傷，另1名女性則手部挫傷，2人均無大礙。

(中時)