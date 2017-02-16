交部：1個月內盤整11年以上遊覽車
日前賞櫻團遊覽車在國道發生翻車事故，事故車輛車齡已19年，遭外界詬病車輛太老舊。交通部今天表示，1個月內盤整車齡11年以上遊覽車，並視情形分批召回改善。
交通部說，2006年起，對新生產的大客車規範已較嚴格，包括座位有安全帶、車輛使用安全玻璃、車高不超過3.5公尺等，安全標準已明顯提升，1個月內將先盤整2006年前生產、目前車齡約11年以上的遊覽車，並視情形分批召回改善。
因交通部已規範10年以上遊覽車，每年定檢次數為3次，這次盤點2006年以前生產的遊覽車，加強一般定檢必查的煞車、安全裝置等項目外，也還會再多留意車身是否有生鏽、座椅不牢固等部分。
交通部說，目前台灣約有1萬7000多輛遊覽車，約兩成未裝設動態資訊系統，另有部分系統未達功能需求，3月1日起補助裝設，最高補助50%或新台幣1萬元，預計半年內可完成全數安裝，9月起進行查核。1060216
(中央社)
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