費雍選情不妙 法檢方排除簽結乾薪案
距離法國總統大選只剩兩個多月，前總理費雍因家人捲入坐領乾薪疑雲，民意支持率從一路領先到現在很可能被淘汰。國家金融檢察官今天宣布將繼續調查，對費雍來說更是不妙。
法國媒體於一月下旬報導，共和黨（LR）籍參選人費雍（Francois Fillon）之妻，可能於費雍擔任國會議員時，以國會助理名義領取國民議會的薪資，並曾於一份費雍好友發行的刊物擔任顧問，但疑似都沒有實際工作，兩份工作薪資合計超過90萬歐元（約新台幣2940萬元）。
另外，費雍任參議員時，也曾雇用兩名子女為他工作，約領取8萬4000歐元薪資。
檢方把費雍妻子和兩名子女都納入初步調查對象。
法國國民議會議員和參議員有權雇用親屬為助理，這點並不違法，但若實際上沒有提供勞力，就涉嫌侵吞公款和濫用社會資產。
依程序，初步調查進行到一個段落，檢方可依調查結果決定簽結、移送輕罪法院審理或交由預審法官啟動司法調查。
國家金融檢察官今天表示，以目前蒐集的許多資料來看，不允許把簽結納入考量，將繼續調查。
這項聲明意味檢方取得充分資料，認為費雍夫妻足以因侵吞公款、濫用社會資產及隱匿接受調查；此外，世界報（Le Monde）報導，警方昨天已把調查的「初步結果」轉交檢察官，顯然還有後續。
法國將於4月23日、5月7日舉辦總統大選兩輪投票。此案目前仍處於初步調查階段，且法律並未規定初步調查的期限，這對費雍的選情來說非常負面。1060216
(中央社)
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