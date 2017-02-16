客家天穿日 苑裡推認識苗栗陶

苑裡鎮幼兒園小朋友嘗試捏陶，專心捏出自己想要的形狀。(江詩筑攝)

苑裡鎮客家天穿日活動首次推出陶藝體驗，讓小朋友從做中學認識苗栗陶歷史。(江詩筑攝)

苑裡鎮公所今天上午在三里活動中心舉辦客家天穿日活動，這次有別以往，也希望讓學子認識苗栗的陶藝歷史，結合陶、粄等傳統文化，從體驗中做中學，感受捏在手中的文化溫度。

提到陶瓷常會聯想到鶯歌陶瓷，但根據陶藝發展歷程，可以分為苗栗陶、鶯歌瓷，苑裡鎮公所指出，苗栗早期有許多針對的土礦脈，包括銅鑼、獅潭等地所產的陶土因含鐵量不同，用途也不太一樣，不過早期製陶師傅多為客家人，因此留下精湛製陶技藝。

公所今天舉辦捏陶體驗，除了講解苗栗陶藝特色外，也讓幼兒園小朋友親手參與做陶杯，現場也有爆米香、炸油錐子、客家粄等客家傳統食物分送，讓小朋友玩得不亦樂乎。

(中時)