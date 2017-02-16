社團法草案採登記制 基本財務須公開

內政部草擬社會團體法草案，將過去的許可制改成登記制。內政部長葉俊榮今天表示，過去真的過度管制，但為了提供社團合理的稅務環境，也要求財務一定程度的公開。

葉俊榮今天出席社會團體單獨立法說明會，談到社團法的歷史，他說，解嚴後雖然將法源依據由「動員戡亂時期人民團體法」改為「人民團體法」，但內容沒改，為了修正不合身的法令，將社會團體法獨立出來。

他說，過去真的過度管制，不但得罪所有曾有參與人民團體的人，因為程序繁瑣，連團體命名都要管，過去對成立與否政府採許可制，這樣做法是不對的，政黨不用許可，但人民團體是要許可的。

葉俊榮表示，社會團體需要合身、合宜的法，只要政黨法、社會團體法、職業管理法通過，人民團體法就廢止了，除了解除管制、盡量鬆綁外，把許可制改為登記制，對於組織人數、名稱、方法、運作都盡量尊重章程，讓各團體自己決定，盡量減少繁文縟節。

葉俊榮也說，為了在稅務方面提供合理、好的環境，讓社會團體能有穩健經營基礎，因此基本的財務公開，讓大家對社會團體能促成支持的社會環境，基礎性的監督反而是須要注意的。

葉俊榮說，對於社會團體實際運作的困境也要了解，看如何盡量做到協助，而不是政府控制。他說，現在雖然還在徵詢意見階段，但也不能拖太久，要趕快送到立院，不希望拖延。

內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳志章表示，社團法規定財務規模在新台幣50萬元以下的社團不用向主管機關申報財務，1500萬元以上者需經會計師簽證。至於規模在50萬元到1500萬元間的社團，內政部預計再設1至2個級距，落實分級、分類的稽核原則。1060216

(中央社)