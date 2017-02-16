國旅遊覽車殺價求客 旅遊業：陸客不來 今年更嚴重

交通部長賀陳旦16日表示，國民旅遊遊覽車競爭削價，「有可能」是因為陸客團減少而低價攬客。旅遊業表示，陸客來台大減，殺價競爭的不光是遊覽車，旅館和餐廳全都在殺價。今年陸客團來台比去年更少，旅遊業預估殺價會比去年更嚴重，旅遊品質更堪慮。

百萬觀光產業聯盟發言人田一修表示，陸客來台大減，許多遊覽車無法出車，業者為了生存當然會轉到國旅市場搶生意，殺價的結果就出現惡性循環，是很難避免的。旅業管理顧問公司負責人許高慶也表示，市場價格由供需決定，需求量大價格就會高，需求量低價格就會一路往下滑，雖然價格不一定等於品質，但價格會「影響」品質則是必然的。

「遊覽車價格早就在殺了，只是政府沒辦法解決問題。」林姓業者表示，面對陸客團減少，業者為搶陸客團，一般來台8天7夜的團，除了降低車價攬客，8天算7天價。不光是遊覽車，不少做陸客團的旅館每晚殺價300元仍找不到客人，於是再降價搶國旅市場。餐廳業者也一樣，陸客不來不光是做陸客生意的業者慘兮兮，削價競爭的結果當然會影響整個國旅市場。

一位業者表示，有人以為陸客不來只有專做陸客生意的業者受影響，這種想法「太天真」，因為台灣所有業者都擠在一個島上，業者為了生存不得不殺價，整個市場都會被拉下來。

2015年有192萬名陸客參團來台，雖然去年減少到134萬人，但仍是入境旅遊團最大宗。旅遊業指出，面對今年陸客團再減，更多遊覽車會停擺，更多空房會出現，甚至嘉義賣豬肉的都抱怨為什麼旅餐廳老闆不再向他買豬肉，原來是陸客團不來，所有消費都減量。

(旺報)