吳慷仁超Man嗆捷運之狼：你敢摸她、我就揍你！
金鐘視帝吳慷仁、郭書瑤與《寒蟬效應》導演王維明挺公益，日前合作拍攝勵馨基金會公益宣導短片《陰道被撕裂的故事》，3人16日合體現身宣導「No Means No說不就是不」，希望破除「活該被性侵」的迷思。吳慷仁短片中詮釋性侵加害者，他說，每次看到性侵新聞就會難過並憤怒到握緊拳頭。郭書瑤平常生活中不曾遇到性騷擾，不過她直言，覺得最不舒服的騷擾，就是剛出道時媒體經常下聳動標題，當時真的對她滿困擾的。
吳慷仁說，他有認識的人曾面臨過性侵傷害，他自己也曾直擊捷運之狼，有次搭捷運時，發現一個不規矩的男生正慢慢靠近一個女生正準備伸出狼爪，他也默默靠近對方，怒瞪對方並在其耳邊說：「你敢摸她，我就揍你！」色狼一聽，趕緊在下一站下車，「沒想到那女生好像反而覺得我怪怪的，我只好默默飄走。」
郭書瑤這次在短片中以性侵受害者角度詮釋她們面臨的恐懼與傷害，她說，因為覺得自己身負重任，因為要為被害者發聲，比平常拍戲壓力還要大拍攝前特別突破心防接觸性侵類型的故事，做了很多功課及心理建設。她與吳慷仁都說非常感謝王維明導演拍攝時給了很多協助，大讚他有催眠般的魔力，讓他們快速進入當下角色該有的情緒，拍片過程也非常順利，甚至提早4小時收工
吳慷仁說，加害者片中的一句台詞「我以為女生說不要就是要」，其實是不少男生愛亂開玩笑的迷思，但這句話既不幽默也不好玩。他坦言學生時代也會騎著小綿羊跑去女校前，對著經過的女生吹口哨、大聲問：「給把嗎？」現在回想起來覺得非常幼稚，他認為要趕緊灌輸年輕朋友們正確的觀念，言行都不可以越界。
(中時)
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