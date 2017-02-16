銘傳大學大手筆 學測逾58級分最高可獲百萬獎學金

銘傳大學為了獎勵成績優異學生，凡是今年大學考生學科能力測驗58級分以上者，將分四年給予9萬至106萬不等的獎學金與出國研修補助。

銘傳大學今年參與試辦直接錄取免甄試，免第2階段考試的科系為財金系國際金融管理組、財務金融組、應用中國文學系、犯罪防治學系等共24名額。

銘傳大學教務長遲文麗表示，學測成績58級分以上，第1學期提供2萬至15萬獎學金，第2學期起只要在全班前3名，即可續領獎學金，最高4年可拿106萬，像觀光系2甲學生簡珮鎔領有每學期8萬優生?學金外，還可拿班上第1名獎學金1萬元，不擔心學費、生活費的問題。

為了提升學生研究、創造思考能力，銘傳特別提撥3000萬元基金，首創「追求卓越獎學金」，鼓勵學生在校期間從事研發、創作工作，協助學校解決校園事務，養成爭取校譽的精神。

銘傳大學學務長楊瑞蓮指出，「追求卓越獎學金」共分為創作、提升學習效果、服務與其他等4類，在籍學生在開學後第6週星期五前均可提出申請案，並尋求一位指導老師協助研究方案。

(中時)