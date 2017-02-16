選物店超夯！首間強打男人選物店登場

選品店select shop「悟，男人。物！」開幕。（悟，男人。物！提供）

HANNFORT牛津雕花甕皮動能氣墊鞋。（悟，男人。物！提供）

選品店select shop「悟，男人。物！」開幕，除了吸引天王吳宗憲來朝聖，許多時尚潮人也都出席盛會。

「悟，男人。物！」店內「Esquivel」鞋款皮革來源，都是百年歷史的皮革拍賣競標而來，另一個台灣原創設計「Amore愛加丹尼」則是許多明星最愛的背包，連從「等一個人咖啡」竄起。

從店內選品的mix match主張可看出，有態度的男人可豐沛可簡樸，代表著財務自由的自我分配，這間男人選品店強調新時尚，另一個特別的美國手工訂製品牌「Esquivel Shoes」所代表的是精緻時尚的都會格調，藉由精緻細膩的手感溫度商品，與好萊塢時尚同步。

(中時)