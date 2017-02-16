選物店超夯！首間強打男人選物店登場
選品店select shop「悟，男人。物！」開幕，除了吸引天王吳宗憲來朝聖，許多時尚潮人也都出席盛會。
「悟，男人。物！」店內「Esquivel」鞋款皮革來源，都是百年歷史的皮革拍賣競標而來，另一個台灣原創設計「Amore愛加丹尼」則是許多明星最愛的背包，連從「等一個人咖啡」竄起。
從店內選品的mix match主張可看出，有態度的男人可豐沛可簡樸，代表著財務自由的自我分配，這間男人選品店強調新時尚，另一個特別的美國手工訂製品牌「Esquivel Shoes」所代表的是精緻時尚的都會格調，藉由精緻細膩的手感溫度商品，與好萊塢時尚同步。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。