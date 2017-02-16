G20外長會議 美外交新政策倍受關注

我要評比

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的20國集團（G20）夥伴們，今天首次有機會直接從這位美國外交首長口中，了解川普總統的外交政策。

法新社報導，20國集團（G20）外長會談將在德國波昂舉行兩天會議，預期商討的主要議題如下：

●美國優先

包括俄羅斯、中國大陸、巴西與印度在內，20國集團外長的首要工作就是讓提勒森說清楚，「美國優先」在實務上意所何指。

對川普來說，這就是字面上的意思，亦即美國利益優先，而且美國會依據其他國家的表現來加以對待；同時在認為適當的情況下，就特定議題達成特定協議。

這表示，二戰後在聯合國及國際法基礎上建立的現存全球秩序不再予以維持，從而使所有國家面臨全新的情勢。

●俄羅斯與烏克蘭

前任總統歐巴馬聯合美國各盟邦，就烏克蘭危機及俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）的作法，對俄國施加一系列不利的制裁。

但川普對俄國則採取溫和許多的立場，而他提名提勒森出任國務卿則令各國不安。提勒森曾任石油業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）執行長，眾所周知，他與俄國的商務關係密切。

提勒森此行將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）另行會談。

●中國大陸

大陸外交部長王毅原本不打算參與這次波昂會議，但在川普與大陸國家主席習近平破冰通話、重新確認一中原則後，目前看來，王毅似乎將出席這次會議。

川普在選戰期間也曾抨擊大陸，稱這個美國最大貿易夥伴之一在雙邊協議中顯然得到最多好處，而這必須有所改變。

由於20國集團許多會員國仰仗出口帶動成長，美國採取任何片面保護主義措施的可能性，都會令這些國家憂心。

●北約與歐盟

川普稱北約（NATO）已「過時」的輕蔑言論，使歐洲盟邦深感憂慮。原本歐巴馬已引導這些盟邦發起冷戰結束以來的最大軍力擴建行動，以因應趨向強硬的俄羅斯。

同時川普也肯定英國脫歐，稱在選民轉而支持國內解決方案及民粹主義領導人時，英國脫離衰退中的太上國家歐盟會更好。

●敘利亞與中東

川普與俄羅斯合作對抗伊斯蘭國組織（IS）及其他極端主義團體的意願，已被俄方接受，這使美方對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的前途將採取何種立場，更加不確定。

至於陷入停頓的中東和平進程，白宮14日已表明，不再堅持以國際間支持的兩國並存方案來化解以色列和巴勒斯坦人的衝突。（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)