藍金門縣黨部盼爭取民眾認同

國民黨金門縣黨部今天舉行志工團幹部聯誼暨各區黨部書記佈達典禮，盼國民黨在組織精簡後，在志工和義務幹部的協助下，延續黨部在基層的服務工作，並爭取民眾的支持與認同。

國民黨金門黨部主任委員林芳旋主持佈達典禮，並頒發區黨部書記聘書給李誠智等5人。金門縣政府秘書長林德恭、縣議會副議長謝東龍、立委楊鎮浯和5鄉鎮代表、顧問、各鄉鎮分隊長，縣民服社幹部多人觀禮。

代表縣長陳福海出席的林德恭表示，國民黨在金門幾十年的深耕努力，鄉親長輩對國民黨存有一分濃厚的情誼，陳福海2年多的施政理念與國民黨相契合，「民之所欲，長在我心」，以民眾需求為施政依歸；林德恭期盼黨內先進對金門整體建設能提供寶貴意見，縣府一定會全力以赴。

林芳旋在頒發證書後表示，主委4年多任內對自己的期許是「心往下想、眼往下看、腳往下走」，他說明志工團成立的宗旨是「你張嘴，我跑腿；你出口，我來走」，資源雖有限，會盡量去做。他也感謝在國民黨遭遇艱難困窘時，金門黨員不離不棄，踴躍繳納特別黨費。

對有多人打算參選黨主席，林芳旋認為，為了黨的永久生存發展與重返執政主要目標，黨員手中的神聖一票，要認真去思考。他說，不管目前有多困難，只要大家團結一致，藍天終會再現。

林芳旋同時提醒黨員，5月20日舉行的黨主席和黨代表選舉，必須3月31日前繳清103年到106年度黨費，才有黨權；呼籲黨員踴躍繳納黨費，與黨共同打拚。

今天上任的國民黨義務職幹部，分別是金城鎮區黨部書記李誠智、烈嶼鄉區黨部書記林宜蘭、金沙鎮區黨部書記李應文、金寧鄉區黨部書記翁品洋、金湖鎮區黨部書記陳向鑫。1060216

(中央社)