印尼紅毛猩猩被射殺 慘遭肢解吃乾抹淨

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警方及運動人士今天表示，嚴重瀕臨絕種的1隻婆羅洲紅毛猩猩誤入印尼1處棕櫚油農園後遭射殺，農園工人還將其肢解煮來吃，此舉可能讓他們在牢裡待上5年。

法新社報導，警方已正式列出在卡普阿斯胡盧縣（Kapuas Hulu）殘忍殺生的3名男性嫌犯，另有7人正以證人身分接受偵訊。事件發生地區位於印尼境內的婆羅洲島（Borneo）。

當地警長朱基曼（Jukiman Situmorang）告訴法新社，警方在位於叢林密布島上偏遠地區的農園工人營地櫥櫃裡，發現紅毛猩猩遺骨及肉乾，隨後將這些工人羈押。

他說，被列為嫌犯的3名工人遭控在1月27日「射殺、劈砍、烹煮並食用這隻紅毛猩猩」，若違反保護這類動物法律的罪名成立，他們可能被判處最高5年徒刑。

環保團體紅毛猩猩保育中心（Centre for Orangutan Protection）譴責這次獵捕行為，並呼籲警方追究營運該農園公司及工人的罪責。

紅毛猩猩保育中心負責人哈迪（Hardi Baktiantoro）批評棕櫚油公司實施的規定，受雇工人會因植物受損遭到懲罰，他們因此會將意外闖入園內的紅毛猩猩視作害獸而加以攻擊。

婆羅洲的棕櫚油農園快速擴張，被認為對紅毛猩猩自然叢林棲地造成破壞。紅毛猩猩也會被將其視作害獸的當地村民攻擊，或是被非法捕獵者抓去當做寵物販賣。

根據世界自然基金會（WWF），婆羅洲紅毛猩猩的棲地在過去20年內已銳減逾5成，總數也在過去60年內減少超過5成。（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)