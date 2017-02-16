父罹癌病逝 新店高中湯立學測達頂標想當醫生
大學學測今天（16日）公布成績，新北市立新店高中學生湯立考出66級分，達到頂標標準，因幼時父親罹癌病逝，家計靠大陸籍的媽媽打零工苦撐，湯立從小立志當醫生，幫助受苦的家庭。
新店高中校長李玲惠表示，湯立就讀國小3年級時，父親罹患癌症，被病痛折磨了4年，於湯立國中1年級時過世，湯立當時就立志長大後要當醫生幫助病患。
李玲惠說，湯立的母親是大陸新娘，在台灣舉目無親，湯父病逝後，原本家境就不好的湯家，處境更是艱苦，湯母也因外配身分，找不到正職工作，只能靠著打零工苦撐家計，湯立有時也會幫忙母親，但母親都鼓勵湯立好好念書，讓湯立非常感恩母親的辛勞，在校用功苦讀，成績始終保持名列前茅。
李玲惠表示，湯立深知母親的辛苦，也很體貼懂事，曾向導師說，他知道只有自己用功努力、考取理想大學，才能讓母親放心，未來也才能有穩定的工作與收入，成為母親的依靠。
為了達到從醫的目標，湯立除了認真向學外，平日也常與里長一起到醫院當志工，累積相關知識和經驗，這次學測考出高於62分頂標的66級分，希望能順利就讀醫學相關學系，來完成夢想。
(中時)
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