學測今放榜 竹崎高中新住民學子表現亮眼

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新、原住民子女比例高的竹崎高中，今學測放榜，多位新住民學子表現亮眼，校長郭春松喊讚。(高錦如攝)

大學學測今放榜，新、原住民子女就讀比例高的竹崎高中校長郭春松表示，今年除50級分達18位，整體成績也超越去年外，多位新住民學子成績表現亮眼。

竹崎高中學生許佩茹，母親為大陸籍，父親因病在家休養3年多，為減輕經濟負擔，曾在廟裡打工賺生活費，每天回家花5小時讀書，也拿到校排1%，這次學測放榜考到59級分，她說，目標將往電子科系發展；同為外配子女的李政慶則是校排2%，也考到58級分，將選擇朝資工系邁進。

體育班學生林佳煌則是羽球好手，校排1%，校方相當看好他能如願推上體育相關科系的明星大學。原住民學生魏詠心考56級分，英文科目拿到13級分，她透露，回家一有時間就收聽英文廣播，練英文，培養英文能力。

校長郭春松指出，竹高雖無人滿級分，但這次學生總級分達到前標（55級分）以上，較2016年成長了60％，這些學生可望透過繁星推薦錄取名校。

(中時)