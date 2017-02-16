日本統合幕僚長：北韓飛彈威脅增大

共同社報導，日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長（相當於聯合參謀部參謀長）河野克俊16日召開記者會，就北韓12日發射新型彈道導彈「北極星2號」指出，可以認為該飛彈使用了固體燃料助推器，發射機動性得到改善，技術逐步提高，威脅度正在切實增大。

與臨近發射需要注入的液體燃料相比，固體燃料的準備狀況難被偵測到，發射時間也難以預料。關於此次發射成功與否，河野認為，飛彈向上飛行到了那種高度，不是失敗。

關於北韓勞動黨委員長金正恩同父異母的長兄金正男被暗殺事件，河野指出金正男在北韓沒有政治影響力，此事對日本的安全保障不產生直接影響。但他也表示，假如真是北韓所做的，日方就有必要意識到其冷酷無情。

(旺報)