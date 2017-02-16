崔龍海缺席 南韓：預測處境不妙為時尚早

韓聯社16日報導，16日是北韓前領導人金正日誕辰75周年紀念日。對於北韓勞動黨中央委員會副委員長崔龍海未出席金正日參拜活動一事，南韓統一部一負責人表示，崔龍海去年也缺席該活動，且今年2月1日他公開出席另一活動。因此現在談崔龍海「處境不妙」為時尚早。

北韓勞動黨委員長金正恩當天參謁了安置著金正日遺體的錦繡山太陽宮。北韓人民軍總政治局局長兼次帥黃炳誓、北韓人民軍總參謀長李明洙、北韓人民武力相朴英植等人陪同參與，但崔龍海缺席，引人猜測。

(旺報)